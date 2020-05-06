Общество

На пензенских предприятиях проверят соблюдение масочного режима

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Со среды, 6 мая, сотрудники правительства области, муниципальных образования и Роспотребнадзора будут проверять предприятия на предмет соблюдения масочного режима. Об этом заявил на прямой линии губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что ряд предприятий не прекращал работу во время режима повышенной готовности. К ним, в частности, относится сфера дорожного строительства. Однако дорожники работают без масок.

По словам губернатора, члены комиссий будут мониторить как контроль состояния здоровья сотрудников, так и наличие дезинфицирующих средств и масок на лицах работников.

«Понятно, что в маске неудобно, непривычно, жарко, когда прибавляешь шаг. Но когда ты находишься в маске, ты предохраняешься. Ты ее снимаешь - а через неделю оказываешься на больничной койке. Лежишь в переполненной больнице с коронавирусом и думаешь: господи, ну почему я не носил эту маску?» - призвал губернатор соблюдать правила безопасности.

В Пензенской области действует масочный режим. Ношение защитной маски обязательно для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Фотографии Ивана Александровича с совещания в маске таки дождемся?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

члены комиссий будут мониторить
Есть русское слово "отслеживать", но нет надо засрать лексикон займствованиями и канцеляризмами.

Гость||

А такси почему не штрафуют за то что людей без масок возят? Или они после каждой поездки салон дезинфицируют? Сам видел как из гостиницы Пррфкурсы вышли четыре представителя одной из бывших союзных республик, все без масок, сели в такси и поехали.

Гость||

А что, так можно было?))

Гость||

Гость писал(a):

А что, так можно было?))
как?Гость писал(a):
без масок, сели в такси и поехали.
Гость писал(a):
без масок, сели в такси и поехали.
Ну в Яндекс такси необработанный салон это самая меньшая опасность

Гость||

Ваня, закрывай парикмахерские взад! там и без эпидемии антисанитария под гламурными фасадами. Люди дураки,

так подумай за них! госпитализировать уже некуда

Гость||

так по всем каналам говорят что маска не спасает и не защищает

Гость||

Вот зачем дорожным рабочим, на улице, носить маски? 1000000000 раз уже говорили , что там они забиваются, а носить их надо в помещениях).

Гость||

Сначала надо обеспечить масками, а потом требовать!

Гость||

Гость писал(a):

Сначала надо обеспечить масками,
Что ты как дурачок, давно всех обеспечили

Гость||

Гость писал(a):

так по всем каналам говорят что маска не спасает и не защищает
Она нужна, что бы такие ... как ты не заражали всех вокруг.

Гость||

Лежишь в переполненной больнице с коронавирусом и думаешь: господи, ну почему я за него голосовал! Ааааааа!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Понятно, что в маске неудобно, непривычно, жарко, когда прибавляешь шаг. Но когда ты находишься в маске, ты предохраняешься. Ты ее снимаешь - а через неделю оказываешься на больничной койке. Лежишь в переполненной больнице с коронавирусом и думаешь: господи, ну почему я не носил эту маску?» - призвал губернатор соблюдать правила безопасности.
Тут что? Скоро выйдем на 60 заболевших в день. Перезаражается пол Пензы через эти маски и перчатки.

Гость||

Конечно маски носить нужно, но эта никак не панацея, люди с этой же маски могут себя заразить. А вот дизобработка улиц, подъездов, лавочек, детских плащадок необходимо проводить. В большинстве дома так и не обрабатываются, обработан только Центр города.

Гость||

Гость писал(a):

Фотографии Ивана Александровича с совещания в маске таки дождемся?
Сам он маску не надевает - не барское это дело.

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Имя: Гость
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