На пензенских предприятиях проверят соблюдение масочного режима

06.05.2020 | 09:45

Со среды, 6 мая, сотрудники правительства области, муниципальных образования и Роспотребнадзора будут проверять предприятия на предмет соблюдения масочного режима. Об этом заявил на прямой линии губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что ряд предприятий не прекращал работу во время режима повышенной готовности. К ним, в частности, относится сфера дорожного строительства. Однако дорожники работают без масок.

По словам губернатора, члены комиссий будут мониторить как контроль состояния здоровья сотрудников, так и наличие дезинфицирующих средств и масок на лицах работников.

«Понятно, что в маске неудобно, непривычно, жарко, когда прибавляешь шаг. Но когда ты находишься в маске, ты предохраняешься. Ты ее снимаешь - а через неделю оказываешься на больничной койке. Лежишь в переполненной больнице с коронавирусом и думаешь: господи, ну почему я не носил эту маску?» - призвал губернатор соблюдать правила безопасности.

В Пензенской области действует масочный режим. Ношение защитной маски обязательно для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.