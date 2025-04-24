Работу главы Белинского района проверят по всем направлениям

24.04.2025 | 13:54

В Белинский район на следующей неделе приедет комиссия, чтобы проверить работу его главы Сергея Сорокина. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области в четверг, 24 апреля.

Он отметил, что главы ряда районов области не выполнили поставленные перед ними задачи и получили взыскания. Белинскому району будет уделено особое внимание.

«Провести комплексную проверку деятельности Белинской районной администрации по всем направлениям и внести мне предложения по применению дисциплинарного взыскания в отношении главы района», - распорядился Олег Мельниченко.

Он напомнил: решение, вынесенное губернатором на основании комплексной проверки, служит основанием для отрешения главы района от должности с выражением недоверия.

«Вы меня не услышали? Я вам амнезию вылечу, вы меня услышите. Скоро неисполнение моих поручений будет заканчиваться очень плачевно. Я просто буду расставаться с людьми, которые в установленные сроки не исполняют мои поручения», - пригрозил губернатор.

В апреле 2023 года Олег Мельниченко жестко раскритиковал работу главы Бессоновского района Александра Воронкова за вялый ход месячника по благоустройству. В сентябре 2024-го на Воронкова завели уголовное дело.