Стало известно, где в Пензе 30 сентября отключат свет

29.09.2025 | 13:12

В Пензе во вторник, 30 сентября, жители домов на нескольких улицах останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:10 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36; ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54; ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные); ул. Новый Порядок, 1-7; ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные);

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), уч. 107а; ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32; пр-д Уфимский, 1, 3-10; ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107; ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31, 35, 39, 41-51 (нечетные), 55, стр. 322; ул. Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48-58 (четные), 59-62, 64, 66, 68, 70;

- ул. Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34; ул. Хорошая, 16, 20, 22-24, 26-44, 46, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-68, 70-76, 78, 80, 90/1, 92, 92а; ул. Яблоневая, 2-11, 13-29 (нечетные), 33, 35, 37 43, 45, 59, 62, 63, 67, 69, 71; ул. Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.

С 8:30 до 16:30 электричество отключат на проспекте Победы, 97а.