Пензенская прокуратура не допустила более 1 800 проверок бизнеса

24.02.2025 | 20:10

В 2024 году прокуратура в Пензенской области не согласовала 968 внеплановых проверок бизнеса.

Наибольшее число заявлений в надзорный орган поступило от Россельхознадзора, трудовой инспекции и МЧС. Всего было подано 1 438 предложений.

«Надзорное ведомство отказывало органам контроля в согласовании проверок ввиду отсутствия оснований для их проведения и необходимых документов, несоблюдения требований к оформлению решений, выполнения проверочных мероприятий, противоречащих законодательству», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В 2025 году на рассмотрение поступило 1 230 заявлений о плановых проверках субъектов предпринимательской деятельности. Отклонено 905 (73,6%).

Сотрудники прокуратуры внесли представления руководителям регионального управления Роспотребнадзора, министерства ЖКХ и гражданской защиты населения, Государственной инспекции труда в Пензенской области и межрегионального управления Росприроднадзора. После этого ведомства скорректировали свои планы - исключили соответствующие проверочные мероприятия из проектов.