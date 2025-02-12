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Общество

В Пензе баром с дурной славой займутся несколько структур

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Ночной клуб «Арлекино», расположенный на улице Московской в Пензе, стал головной болью не только для правоохранителей, но и для властных структур.

Вопрос о его судьбе обсуждался в среду, 12 февраля, на комиссии городской думы. Поводом стал доклад заместителя начальника полиции городского управления МВД Николая Мухаева по итогам работы за 2024 год.

«К великому сожалению, на протяжении многих лет мы не можем навести там порядок. Там все время происходит что-то - кого-то бьют, режут, убивают», - обратился председатель избирательного органа Денис Соболев к докладчику.

Николай Мухаев объяснил: в «Арлекино» ежедневно фиксируются правонарушения, но сотрудники полиции действуют в рамках своих полномочий.

«В городе порядка 200 увеселительных заведений. Есть такие, где люди культурно отдыхают, а есть - где собирается антиобщественный элемент. Отсюда кражи, драки, ножевые ранения», - пояснил он.

По словам Николая Мухаева, для того чтобы меры стали более эффективными, необходима коллегиальная работа.

«Воздействовать в таких случаях можно только в комплексе. Мы запланировали мероприятия с привлечением прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и других органов. Есть определенный перечень заведений, которые были закрыты после такой отработки», - проинформировал Николай Мухаев депутатов.

По его словам, план действий уже составлен.

«Мы готовы подключить все ресурсы, готовы провести контрольную закупку на предмет контрафакта, проверить финансово-хозяйственную деятельность. Но нужно тесное взаимодействие со всеми федеральными структурами, чтобы решить этот вопрос сообща», - резюмировал Мухаев.

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