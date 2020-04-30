В Пензенской области вводится обязательный масочный режим

В Пензенской области вводится масочный режим. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в четверг, 30 апреля.
Ношение защитной маски становится обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.
Режим повышенной готовности, объявленный в регионе 16 марта, продлен до 11 мая включительно. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и других организаций.
С 1 мая в области свои двери для посетителей откроют парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, дачники смогут посетить специализированные магазины, которые также приостанавливали свою деятельность.
«В список товаров первой необходимости внесены садово-огородная техника, инвентарь, семена, саженцы, рассада, удобрения, средства защиты от насекомых и грызунов», - добавили в оперштабе.
Главным условием возобновления деятельности организаций является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
По данным на 30 апреля, в регионе 406 зараженных коронавирусом, 116 выздоровевших и 7 умерших.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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