В Пензенской области вводится обязательный масочный режим

30.04.2020 | 16:05

В Пензенской области вводится масочный режим. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в четверг, 30 апреля.

Ношение защитной маски становится обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Режим повышенной готовности, объявленный в регионе 16 марта, продлен до 11 мая включительно. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и других организаций.

С 1 мая в области свои двери для посетителей откроют парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, дачники смогут посетить специализированные магазины, которые также приостанавливали свою деятельность.

«В список товаров первой необходимости внесены садово-огородная техника, инвентарь, семена, саженцы, рассада, удобрения, средства защиты от насекомых и грызунов», - добавили в оперштабе.

Главным условием возобновления деятельности организаций является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

По данным на 30 апреля, в регионе 406 зараженных коронавирусом, 116 выздоровевших и 7 умерших.