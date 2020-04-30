Общество

В Пензенской области вводится обязательный масочный режим

Печать

В Пензенской области вводится масочный режим. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в четверг, 30 апреля.

Ношение защитной маски становится обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Режим повышенной готовности, объявленный в регионе 16 марта, продлен до 11 мая включительно. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и других организаций.

С 1 мая в области свои двери для посетителей откроют парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, дачники смогут посетить специализированные магазины, которые также приостанавливали свою деятельность.

«В список товаров первой необходимости внесены садово-огородная техника, инвентарь, семена, саженцы, рассада, удобрения, средства защиты от насекомых и грызунов», - добавили в оперштабе.

Главным условием возобновления деятельности организаций является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

По данным на 30 апреля, в регионе 406 зараженных коронавирусом, 116 выздоровевших и 7 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Это нужно было делать сразу!

Гость||

От ношения маски можно только задохнуться и самозаразиться. Рекомендации МЧС и вирусологов надо слушать оперативному штабу. Маски нужны только заболевшим и медперсоналу!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте