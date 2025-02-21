После жалоб пензенцев комиссия проверила работу маршрута № 12

21.02.2025 | 07:51

В четверг, 20 февраля, в поселке Лесном в утренний час пик члены общественного совета при региональном минстрое оценили работу маршрута № 12 Пенза-I - Военный Городок № 2.

Проверка проводилась после жалоб пассажиров, пользующихся этим маршрутом. Так, жительница поселка Монтажного написала в соцсети «ВКонтакте», что людям приходится подолгу ожидать транспорт, а салоны машин переполнены.

Руководителя предприятия-перевозчика обязали обеспечить стабильную работу автобусов и провести с водителями внеплановый инструктаж о недопустимости нарушений режима. Однако во время проверки нарекания подтвердились: интервал движения не соблюдается, а число пассажиров в салонах превышает норму.

Как сообщили в пресс-службе минстроя, перевозчику поручено увеличить количество машин на маршруте и оперативно заменить автобус, сошедший с линии из-за технической неисправности.

В Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отметили, что мониторинг проводится регулярно, в том числе по комментариям в социальных сетях.