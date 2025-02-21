Сетевое издание|18+|Пятница|21 фев 2025|12:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

После жалоб пензенцев комиссия проверила работу маршрута № 12

Печать
Telegram

В четверг, 20 февраля, в поселке Лесном в утренний час пик члены общественного совета при региональном минстрое оценили работу маршрута № 12 Пенза-I - Военный Городок № 2.

Проверка проводилась после жалоб пассажиров, пользующихся этим маршрутом. Так, жительница поселка Монтажного написала в соцсети «ВКонтакте», что людям приходится подолгу ожидать транспорт, а салоны машин переполнены.

После жалоб пензенцев комиссия проверила работу маршрута № 12

Руководителя предприятия-перевозчика обязали обеспечить стабильную работу автобусов и провести с водителями внеплановый инструктаж о недопустимости нарушений режима. Однако во время проверки нарекания подтвердились: интервал движения не соблюдается, а число пассажиров в салонах превышает норму.

После жалоб пензенцев комиссия проверила работу маршрута № 12

Как сообщили в пресс-службе минстроя, перевозчику поручено увеличить количество машин на маршруте и оперативно заменить автобус, сошедший с линии из-за технической неисправности.

После жалоб пензенцев комиссия проверила работу маршрута № 12

В Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отметили, что мониторинг проводится регулярно, в том числе по комментариям в социальных сетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минстроя
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте