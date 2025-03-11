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Общество

Суд помог пензенцу получить награду за изобретение

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Суд помог пензенцу получить деньги за служебное изобретение. Предприятие, где он раньше работал, не хотело платить.

Мужчина трудился в организации с 2015 по 2019 год. Вместе с коллегой он изобрел устройство для управления давлением сжатого воздуха. В 2018-м компания получила патент, а сотрудники были указаны в качестве авторов.

Изобретение начали использовать при выпуске продукции. Пензенец обращался к генеральному директору, чтобы добиться вознаграждения, но затем уволился, так ничего не получив.

Позже горожанин решил восстановить справедливость через суд. Он потребовал почти 618 000 рублей - плату за работу устройства после его ухода из организации и проценты за то, что деньги отдавали невовремя.

«Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчика вознаграждение за использование изобретения в размере 246 172 рублей 71 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 111 061 рубль 42 копеек, судебные расходы», - сообщили в Октябрьском районном суде.

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