46,3% посаженных в Пензе деревьев оказались в плачевном состоянии

19.03.2025 | 18:13

Специалисты контрольно-счетной палаты (КСП) при проверке недосчитались деревьев и кустарников, которые были посажены в Пензе. Об этом говорится в отчете, подготовленном к заседанию в городской думе.

В 2023 году для управления ЖКХ из бюджета выделили 36 944 900 рублей на озеленение территории города, в 2024-м - 44 521 500 рублей.

В 2023 году в рамках муниципальных контрактов в областном центре были посажены 2 438 кустарников и 680 деревьев.

В техзадании к контрактам, актах выполненных работ и актах осмотра не были указаны конкретные места высадки и количество деревьев или кустарников по каждому адресу, отметили в КСП. Это затруднило контроль полноты и качества выполнения работ.

«В ходе проверок с выходом на место в августе 2024 года установлено: отсутствовали 453 штуки кустарников и 30 штук деревьев, что составляет 18,5% и 4,4% соответственно от посаженных. Установить причины недостачи не представилось возможным», - сообщили в КСП.

23 кустарника (0,9%) и около 315 деревьев (46,3%) были без листьев либо засохшие.

Ранее пензенцы многократно жаловались, что за саженцами в городе никто не ухаживает и они гибнут от недостатка полива и под колесами техники, въезжающей на газоны. Деревья на проспекте Строителей, улицах Чаадаева и Мира люди в августе 2024 года назвали палками с веревками.