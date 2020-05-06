Иван Белозерцев рассказал, когда откроют пензенские пляжи

06.05.2020 | 13:40

Пензенские пляжи будут закрыты для посещения до окончания режима повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции в среду, 6 мая.

«Наступит время, когда этот режим будет снят и для людей откроются парки, скверы и пляжи в том числе. Пляжи, зоны отдыха должны быть готовы к приему людей, но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, сейчас на пляжах находиться не представляется возможным», - высказался глава региона.

Между тем о необходимости оставаться дома и не выходить без крайней необходимости помнят не все. Загорающие уже открыли сезон: на берегах водоемов некоторые пензенцы наслаждаются майским солнцем.

В то же время число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции растет. На 6 мая их уже 601.

«Мы вышли на определенный уровень заболеваемости на протяжении четырех дней, наблюдаем, что она стабилизировалась, но на высоких цифрах», - заявил министр здравоохранения Александр Никишин.

Он уточнил, что на протяжении 70 дней ежедневно госпитализируют 12-15 человек с подозрением на коронавирус.

Режим повышенной готовности, объявленный в регионе 16 марта, продлен до 11 мая включительно. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и других организаций.