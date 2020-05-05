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Общество

Пензенцы вышли загорать на берега водоемов

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Пляжная самоизоляция - на берегах водоемов некоторые пензенцы наслаждаются майским солнцем. Загорающие открыли сезон.

Кстати, вокруг ультрафиолета ходит много разговоров. Ученые разных стран высказывают мнение, что он стимулирует выработку витамина D, который настраивает иммунную систему человека на борьбу с инфекцией. Также специалисты полагают, что на солнце частицы вируса в воздухе погибают быстрее.

Вот только если он уже проник в организм, такие ванны бесполезны. Возможно, люди, сидя на берегу, хотят отвлечься от COVID-19 и просто отдыхают. И таких в разных местах Пензы достаточно.

Как бы громко ни звучал призыв из полицейской машины оставаться дома, уровень самоизоляции в Пензе снижается. В то же время число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции растет.

«Нужно пересилить себя и принять все меры, чтобы оставаться дома», - рекомендовала начальник отдела министерства здравоохранения области Наталья Тюгаева.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нужно пересилить себя и принять все меры, чтобы оставаться дома», - рекомендовала начальник отдела министерства здравоохранения области Наталья Тюгаева.

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