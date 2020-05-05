В магазинах Пензы появились бесплатные средства защиты

05.05.2020 | 18:48

Пензенские торговые точки помогают гражданам защититься от новой коронавирусной инфекции. В большинстве продуктовых магазинов появились бесплатные гигиенические и защитные средства, пользоваться которыми можно и даже нужно.

Так, прежде чем взяться за корзины или приступить к выбору продуктов, покупателям предлагают воспользоваться кожным антисептиком и обработать поверхность рук. Это позволит сберечь себя и своих близких от возможного заболевания.

Ряд организаций и торговых сетей предоставляет жителям и гостям региона бесплатные перчатки и защитные маски. Последние теперь являются обязательными для ношения. Эта мера введена в Пензенской области с 1 мая.

Региональный оперативный штаб напоминает, что в автобусах, троллейбусах, на остановках, в магазинах, учреждениях, всех общественных местах нужно надевать маски и никакого дефицита их нет.

«Всего на данный момент произведено порядка 900 тысяч изделий (многоразовых масок) нашими предприятиями, кроме того, организовано производство спецодежды для медицинского персонала. Всего выпущено свыше 3 000 штук комбинезонов и более 2 500 защитных костюмов», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Особое внимание специалисты уделяют обработке территорий. В скверах, на площадях, остановках разбрызгиваются обеззараживающие средства, Это одна из необходимых мер предупреждения распространения COVID-19.

«В настоящее время мы находимся перед новым, пожалуй самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза смертельной опасности вируса сохраняется. Это может коснуться каждого!» - заявил Иван Белозерцев.

Режим повышенной готовности пока объявлен до 11 мая включительно. Как минимум до этого времени запрещено проведение всех массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов.