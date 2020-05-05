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Общество

В магазинах Пензы появились бесплатные средства защиты

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Пензенские торговые точки помогают гражданам защититься от новой коронавирусной инфекции. В большинстве продуктовых магазинов появились бесплатные гигиенические и защитные средства, пользоваться которыми можно и даже нужно.

Так, прежде чем взяться за корзины или приступить к выбору продуктов, покупателям предлагают воспользоваться кожным антисептиком и обработать поверхность рук. Это позволит сберечь себя и своих близких от возможного заболевания.

Ряд организаций и торговых сетей предоставляет жителям и гостям региона бесплатные перчатки и защитные маски. Последние теперь являются обязательными для ношения. Эта мера введена в Пензенской области с 1 мая.

Региональный оперативный штаб напоминает, что в автобусах, троллейбусах, на остановках, в магазинах, учреждениях, всех общественных местах нужно надевать маски и никакого дефицита их нет.

«Всего на данный момент произведено порядка 900 тысяч изделий (многоразовых масок) нашими предприятиями, кроме того, организовано производство спецодежды для медицинского персонала. Всего выпущено свыше 3 000 штук комбинезонов и более 2 500 защитных костюмов», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Особое внимание специалисты уделяют обработке территорий. В скверах, на площадях, остановках разбрызгиваются обеззараживающие средства, Это одна из необходимых мер предупреждения распространения COVID-19.

«В настоящее время мы находимся перед новым, пожалуй самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза смертельной опасности вируса сохраняется. Это может коснуться каждого!» - заявил Иван Белозерцев.

Режим повышенной готовности пока объявлен до 11 мая включительно. Как минимум до этого времени запрещено проведение всех массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В каких конкретно магазинах?

Гость||

Где выдают бесплатно маски?

Гость||

Гость писал(a):

Где выдают бесплатно маски?

В Караганде. Голимая брехня это, ни в одном сетевом магазине не видел ни масок, ни септиков, так сказать, пользуйтесь бесплатно.

Гость||

В Метро при входе санитайзер висит и салфетки для обработки тележек. Пожалуйста.

Гость||

Не правда. Зайдите в магазин моего района на улице Кижеватова, торговый центр "Горизонт" уже больше месяца на входе на столике стоит дезсредство для обработки рук. Маски пока не видела.

Гость||

ГДЕ БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ? КОНКРЕТНО, ГДЕ??? Бла-бла-блальщики с Недо-Информа!

Гость||

А почему бы в маршрутках и автобусах не предусмотреть вот такие же защитные средства,хотя бы в виде антисептика,ведь именно в транспорте нет вот этой дистанции в 1,5 метра.и во время движения огромное количество рук цепляются за поручни...

Гость||

В ТЦ Суворовский давно стоит на входе в продуктовый отдел санитайзер и одноразовые перчатки. Просто людям некоторым лень руки обработать и надеть перчатки и обезопасить и себя и других посетителей.

Имя: Гость
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