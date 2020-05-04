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Общество

В Терновке обнаружили работающий солярий и шиномонтажников без масок

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В Пензе продолжаются ежедневные рейды по предприятиям торговли и сферы услуг. Чиновники городской и районных администраций и полицейские проверяют, соблюдают ли их сотрудники требования режима повышенной готовности.

В воскресенье, 3 мая, мониторинг провели в Терновке (в районе ТЦ «Куб» и на улице Экспериментальной). Обследовали 21 объект: парикмахерские, шиномонтаж и другие организации.

«Были проведены беседы с сотрудниками торговых точек о недопустимости нарушения установленных требований. Проверено наличие средств индивидуальной защиты, антисептических средств для обработки рук, а также справок, выданных работающему персоналу на перемещение по городу к месту работы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В одной из парикмахерских все требования по обслуживанию клиентов выполнялись. Однако работал солярий. Его закрыли, поскольку оказание такого рода услуг до 12 мая не допускается.

Сотрудникам шиномонтажа на улице Терновского сделали замечания, поскольку в момент обслуживания клиентов у них не было масок.

На Экспериментальной выявили незаконную торговлю грибами, овощами и другими продуктами. Граждан, которые ее организовали, разогнали.

Станции техобслуживания, шиномонтажа и автомойки, а также парикмахерские и салоны красоты в Пензенской области заработали с 1 мая. В течение предыдущего месяца они были закрыты в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Теперь сотрудники всех таких предприятий должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Граждан, которые ее организовали, разогнали.
Именно разогнали! А не попросили удалиться. Чем разгоняли-то, резиновыми дeбинками и водометами?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На Экспериментальной выявили незаконную торговлю грибами, овощами и другими продуктами. Граждан, которые ее организовали, разогнали.
Не с собаками разгоняли?

Гость||

Блонда на фото махая папкой разогнала людей?

Гость||

Разогнали бабок.участников спецоперации - наградить .

Имя: Гость
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