В Пензенской области мигрантов сопроводили в военные комиссариаты

01.12.2024 | 10:06

В Пензенской области и в Мордовии не перестают искать трудовых мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на военный учет. Очередной рейд провели в субботу, 30 ноября.

За день было найдено пять нарушителей, не зарегистрированных в комиссариатах.

Всего с начала года проведен 41 рейд для выявления таких лиц. Установлено 93 человека, забывших об обязанности служить стране.

«После выяснения всех обстоятельств и причин непостановки на воинские учеты в военных комиссариатах по месту регистрации бывшие трудовые мигранты сопровождены в военные комиссариаты для постановки на воинские учеты», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в областном центре количество мигрантов выросло на треть.