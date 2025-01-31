В Пензе иностранцам разъяснили условия заключения контракта с ВС

31.01.2025 | 09:29

В четверг, 30 января, в Пензе организовали масштабный рейд по выявлению иностранцев и лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Омоновцы и военные следователи проверили 35 человек, наведавшись в места их проживания и работы.

У 17 мигрантов документы оказались не в порядке. Мужчин доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учет.

«Также правоохранители провели разъяснительную работу. В частности, до граждан, в том числе иностранных, были доведены правила и условия поступления на военную службу по контакту в Вооруженные силы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 2024 году военные следователи и сотрудники полиции организовали в Пензенской области и Мордовии 42 подобных рейда и выявили более 100 нарушителей.