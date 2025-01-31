Сетевое издание|18+|Пятница|31 янв 2025|14:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе иностранцам разъяснили условия заключения контракта с ВС

Печать
Telegram

В четверг, 30 января, в Пензе организовали масштабный рейд по выявлению иностранцев и лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

В Пензе иностранцам разъяснили условия заключения контракта с ВС

Омоновцы и военные следователи проверили 35 человек, наведавшись в места их проживания и работы.

У 17 мигрантов документы оказались не в порядке. Мужчин доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учет.

В Пензе иностранцам разъяснили условия заключения контракта с ВС

«Также правоохранители провели разъяснительную работу. В частности, до граждан, в том числе иностранных, были доведены правила и условия поступления на военную службу по контакту в Вооруженные силы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензе иностранцам разъяснили условия заключения контракта с ВС

В 2024 году военные следователи и сотрудники полиции организовали в Пензенской области и Мордовии 42 подобных рейда и выявили более 100 нарушителей.

В Пензе иностранцам разъяснили условия заключения контракта с ВС

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного управления Росгвардии
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте