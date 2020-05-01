Станции техобслуживания, шиномонтажа и мойки включились в работу

01.05.2020 | 20:00

После небольшого перерыва в Пензенской области начали функционировать станции техобслуживания, шиномонтажа и мойки.

Режим повышенной готовности, действующий в регионе, немного ослабили. Владельцы транспортных средств вздохнули с облегчением. Теперь своих «железных коней» они могут и мыть, и ремонтировать.

Хотя некоторые говорят, что не все организации по обслуживанию автомобилей на целый месяц закрыли свои ворота. Машины пачкаются и ломаются вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Необходимы автомойки, автосервисы. Закрывать было нецелесообразно, потому что люди сходили с ума, звонили: «Мы даже со спиртом приедем, в масках и перчатках! Помойте нас, пожалуйста!» - Примерно так», - сообщила администратор автомойки Мария Волнова.

Однако потенциальные клиенты получали от ворот поворот.

Теперь же их ждут с большим нетерпением. Главное условие, которое должны выполнять руководители и сотрудники пензенских СТО, заключается в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.