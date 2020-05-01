Станции техобслуживания, шиномонтажа и мойки включились в работу

После небольшого перерыва в Пензенской области начали функционировать станции техобслуживания, шиномонтажа и мойки.
Режим повышенной готовности, действующий в регионе, немного ослабили. Владельцы транспортных средств вздохнули с облегчением. Теперь своих «железных коней» они могут и мыть, и ремонтировать.
Хотя некоторые говорят, что не все организации по обслуживанию автомобилей на целый месяц закрыли свои ворота. Машины пачкаются и ломаются вне зависимости от эпидемиологической обстановки.
«Необходимы автомойки, автосервисы. Закрывать было нецелесообразно, потому что люди сходили с ума, звонили: «Мы даже со спиртом приедем, в масках и перчатках! Помойте нас, пожалуйста!» - Примерно так», - сообщила администратор автомойки Мария Волнова.
Однако потенциальные клиенты получали от ворот поворот.
Теперь же их ждут с большим нетерпением. Главное условие, которое должны выполнять руководители и сотрудники пензенских СТО, заключается в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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да и так все работали))))ваню че то особо и не боится никто))))