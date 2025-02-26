Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2025|13:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе бар с нехорошей репутацией притягивает подростков

Печать
Telegram

В бар на улице Московской в Пензе пришли силовики. В совместной проверке увеселительного заведения в минувшие выходные участвовали сотрудники полиции, ОМОН «Страж» и регионального следственного управления.

В Пензе бар с нехорошей репутацией притягивает подростков

Необходимость рейда была вызвана большим количеством жалоб, поступающих от местных жителей. В баре регулярно фиксируют правонарушения.

Один из последних инцидентов случился 19 февраля: пьяный молодой человек бросался на посетителей, пытался устроить драку и громко сквернословил. В конце концов хулиган упал, а когда приехала скорая помощь, встретил медиков нецензурной бранью.

Вопрос о дурной славе ночного клуба поднимали даже депутаты гордумы. По словам заместителя начальника полиции городского управления МВД Николая Мухаева, в заведении ежедневно происходят правонарушения. Полиция действует в рамках своих полномочий - задерживает дебоширов, однако, для того чтобы меры стали более эффективными, необходима комплексная работа нескольких структур.

В Пензе бар с нехорошей репутацией притягивает подростков

В этот раз проверяющие выявили двух несовершеннолетних, распивавших спиртные напитки. На них составили административные протоколы и привлекли родителей к ответственности.

В Пензе бар с нехорошей репутацией притягивает подростков

«Работа в данном направлении будет продолжена, сотрудники полиции держат на особом контроле данное заведение», - сообщили в пресс-службе гордумы.

Ранее стало известно, что во время рейда по увеселительным местам Пензы были выявлены 5 призывников, уклоняющихся от прохождения военной службы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Пензенской гордумы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте