В Пензе бар с нехорошей репутацией притягивает подростков

26.02.2025 | 12:49

В бар на улице Московской в Пензе пришли силовики. В совместной проверке увеселительного заведения в минувшие выходные участвовали сотрудники полиции, ОМОН «Страж» и регионального следственного управления.

Необходимость рейда была вызвана большим количеством жалоб, поступающих от местных жителей. В баре регулярно фиксируют правонарушения.

Один из последних инцидентов случился 19 февраля: пьяный молодой человек бросался на посетителей, пытался устроить драку и громко сквернословил. В конце концов хулиган упал, а когда приехала скорая помощь, встретил медиков нецензурной бранью.

Вопрос о дурной славе ночного клуба поднимали даже депутаты гордумы. По словам заместителя начальника полиции городского управления МВД Николая Мухаева, в заведении ежедневно происходят правонарушения. Полиция действует в рамках своих полномочий - задерживает дебоширов, однако, для того чтобы меры стали более эффективными, необходима комплексная работа нескольких структур.

В этот раз проверяющие выявили двух несовершеннолетних, распивавших спиртные напитки. На них составили административные протоколы и привлекли родителей к ответственности.

«Работа в данном направлении будет продолжена, сотрудники полиции держат на особом контроле данное заведение», - сообщили в пресс-службе гордумы.

Ранее стало известно, что во время рейда по увеселительным местам Пензы были выявлены 5 призывников, уклоняющихся от прохождения военной службы.