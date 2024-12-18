На улице Циолковского открылась муниципальная ярмарка

18.12.2024 | 13:09

На Циолковского, 23, в Пензе открылась сезонная муниципальная ярмарка. Там организовали около 20 точек для тех, кто продает продукцию с дачных участков.

«Данные места оснащены крытым навесом из металлоконструкции, установлены лавочки и столы», - рассказали в администрации Пензы.

На территории ярмарочной площадки реконструировали бетонную подпорную стенку, находившуюся в аварийном состоянии, выровняли грунт, заасфальтировали торговую зону.

4 павильона и 1 мини-магазин уже функционируют, в 2 павильонах сейчас оформляют витрины и устанавливают оборудование.

Летом жителей Заводского района взбудоражил слух о закрытии ярмарки на Циолковского, 23. Позже выяснилось, что в связи с изменениями в земельном законодательстве расторгнут договор с прежним арендатором участка и на том же месте организуют муниципальную ярмарку.