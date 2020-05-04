В Пензенской области 18 пациентов выписали после коронавируса

04.05.2020 | 18:43

Число жителей Пензенской области, выписанных из больниц после лечения от коронавирусной инфекции, приблизилось к 200. Вечером в понедельник, 4 мая, об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 18 пациентов. Всего выздоровело 193 человека», - уточнила она.

По данным на 4 мая, в Пензенской области зарегистрировано 539 зараженных. За последние сутки подтверждено 27 случаев коронавирусной инфекции.

Умерли за весь период пандемии 8 человек.

Так, 3 мая стало известно, что новую инфекцию не перенес 56-летний мужчина, страдавший ишемической болезнью сердца. Причиной смерти обозначена вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее скончались мужчины 42, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.