В Пензенской области выявили более 20 новых случаев коронавируса

По данным, обнародованным московским оперативным штабом, за минувшие сутки в Пензенской области подтвердили 27 случаев коронавирусной инфекции.
Таким образом, на понедельник, 4 мая, число зараженных составило 539.
Накануне был зарегистрирован 31 новый случай заболевания. Среди пациентов были годовалый малыш и двое подростков 12 и 15 лет.
Вечером 3 мая в региональном оперштабе сообщили о смерти 56-летнего мужчины, у которого выявили COVID-19. В качестве причины гибели пациента указана вирусная пневмония, вызванная новой инфекцией.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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почему никогда не уточняют, кто эти люди??? приехали они откуда то?? или при контакте с заболевшими заразились???