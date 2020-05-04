Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мая 2020|12:14
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Общество

В Пензенской области выявили более 20 новых случаев коронавируса

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По данным, обнародованным московским оперативным штабом, за минувшие сутки в Пензенской области подтвердили 27 случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, на понедельник, 4 мая, число зараженных составило 539.

Накануне был зарегистрирован 31 новый случай заболевания. Среди пациентов были годовалый малыш и двое подростков 12 и 15 лет.

Вечером 3 мая в региональном оперштабе сообщили о смерти 56-летнего мужчины, у которого выявили COVID-19. В качестве причины гибели пациента указана вирусная пневмония, вызванная новой инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

почему никогда не уточняют, кто эти люди??? приехали они откуда то?? или при контакте с заболевшими заразились???

Гость||

Гость писал(a):

почему никогда не уточняют, кто эти люди???
Здесь все очень мутно.

Гость||

пишите сколько с пневмонией новых.

Гость||

Собянин уже недели 3 как прировнял пневмонию и корновирус. За что им и недовольны в кремле.

Гость||

Так 20,или 27 ?

Гость||

Постройте КРЕМАТОРИЙ.

Гость||

почему никогда не уточняют, кто эти люди???

------------------------------------------

Опасно называть заболевших Их же затравят

Гость||

В районах больницы,уже переполнены с пневмониями.Только этим больным ковид19 не ставят,что бы не портить статистику.Только за третье мая поступило 127больных с пневмо,зараза разрастается.На той неделе было 600 больных с пневмо,не считая с ковид.Теперь уже за тысячу переволило,раз больниц не хватает.

Гость||

Пневмонии всю жизнь были в это время!

Гость||

До этого времени не делали анализ на ковид19 и не знали от чего болеют, а теперь вдруг каким-то образом смогли определять этот ковид19 и стали массово всех проверять, и обнаруживать у многих, даже у тех у кого нет не каких симптомов, до этого и не обратили внимания бы!

Гость||

Гость писал(a):

Только за третье мая поступило 127больных с пневмо,зараза разрастается.
Умножаем 127 человек на 365 дней. Получаем 46 тысяч больных за год. Не так уж и много, учитывая что по стране пневмонией без всякого коронавируса перебаливает 600-700 тысяч за год.

Гость||

Если бы на нашу Пензу приходилось 46000 тыс умерших в год,от нашей области нечего бы не осталось.

Гость||

такое ощущение, что под ковидников прописывают всех кто хоть чихнул и кашлянул. мутота.

Гость||

результат оптимизации здравоохранения, рубль сэкономили сто потеряли, и все эти эффективные менеджеры остаются на своих местах

Гость||

Бабкину тоже с пневмо положили,и только на четвертый раз тест определил ковид 19, и из чего у нее развилась пневмония.

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Имя: Гость
Комментарий:

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