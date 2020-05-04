В Пензенской области выявили более 20 новых случаев коронавируса

04.05.2020 | 10:58

По данным, обнародованным московским оперативным штабом, за минувшие сутки в Пензенской области подтвердили 27 случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, на понедельник, 4 мая, число зараженных составило 539.

Накануне был зарегистрирован 31 новый случай заболевания. Среди пациентов были годовалый малыш и двое подростков 12 и 15 лет.

Вечером 3 мая в региональном оперштабе сообщили о смерти 56-летнего мужчины, у которого выявили COVID-19. В качестве причины гибели пациента указана вирусная пневмония, вызванная новой инфекцией.