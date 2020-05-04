Оперштаб региона: Внебольничных пневмоний больше, чем коронавирусных

04.05.2020 | 08:07

В воскресенье, 3 мая, в оперативном штабе Пензенской области сообщили, что в регионе по-прежнему наблюдается рост количества случаев внебольничной пневмонии.

«Они не тестируются как ковидные, даже если тесты проводятся несколько раз. В настоящее время таких пневмоний больше, чем коронавирусных. Это факт», - рассказали в оперштабе.

Как отметил 29 апреля губернатор Иван Белозерцев, таких больных в области насчитывалось свыше 600. Именно этим фактом объясняется переполненность больниц, о которой не раз говорилось.

«Корпус в больнице Бурденко заполнен, больница КИМ переполнена, четвертая больница тоже. Госпиталь для ветеранов освободили неделю назад, сегодня он переполнен», - констатировал глава региона 27 апреля.

Потоки пациентов, у которых инфекция не подтвердилась, переключили на федеральный кардиоцентр. Кроме того, больных начали принимать также в железнодорожной больнице и в Пензенской ЦРБ в Терновке.

Как 3 мая доложил министр здравоохранения области Александр Никишин, за сутки в регионе госпитализировано 128 человек с пневмонией.

Во всех межрайонных центрах – Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове, Сердобске отделения заполнены пациентами с пневмониями средней и легкой степени тяжести.

Принимать пациентов будут медучреждения Никольска, Колышлея, Мокшана. Изолированно с пневмониями станут работать 2 больницы – Башмаковская и Земетчинская. По Каменскому району введена в режим «COVID – 19» Белинская больница, - добавили в пресс-службе регионального правительства.