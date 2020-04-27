Белозерцев о коронавирусе: Больницы в Пензе переполнены

Пензенские больницы, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, переполнены. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время видеосовещания, состоявшегося утром в понедельник, 27 апреля.
По его словам, в области создано более 1 000 инфекционных коек, что в полтора раза превышает норматив, обозначенный федеральным Минздравом. Однако и этого мало.
«Корпус в больнице Бурденко заполнен, больница КИМ переполнена, четвертая больница тоже. Госпиталь для ветеранов освободили неделю назад, сегодня он переполнен», - констатировал губернатор.
Он добавил, что потоки людей, у которых инфекция не подтвердилась, переключены на федеральный кардиоцентр. Кроме того, с сегодняшнего дня принимать их будут также в железнодорожной больнице и в Пензенской ЦРБ в Терновке.
«Видите, какая непростая ситуация. У меня чувство тревоги, что количество заболевших будет расти», - поделился опасениями губернатор.
По его словам, за прошедшие сутки в регионе выявлено самое большое количество заболевших (однако официально цифры пока не названы).
«Это говорит о том, что пик заболеваемости мы еще не прошли. Когда он наступит, сказать сложно. Обращаюсь к жителям Пензенской области: соблюдайте меры безопасности, режим самоизоляции, не стремитесь выйти и подышать свежим воздухом, понимая, что вы можете оказаться на больничной койке. Все это очень опасно», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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