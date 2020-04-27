Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|10:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

Белозерцев о коронавирусе: Больницы в Пензе переполнены

Печать

Пензенские больницы, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, переполнены. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время видеосовещания, состоявшегося утром в понедельник, 27 апреля.

По его словам, в области создано более 1 000 инфекционных коек, что в полтора раза превышает норматив, обозначенный федеральным Минздравом. Однако и этого мало.

«Корпус в больнице Бурденко заполнен, больница КИМ переполнена, четвертая больница тоже. Госпиталь для ветеранов освободили неделю назад, сегодня он переполнен», - констатировал губернатор.

Он добавил, что потоки людей, у которых инфекция не подтвердилась, переключены на федеральный кардиоцентр. Кроме того, с сегодняшнего дня принимать их будут также в железнодорожной больнице и в Пензенской ЦРБ в Терновке.

«Видите, какая непростая ситуация. У меня чувство тревоги, что количество заболевших будет расти», - поделился опасениями губернатор.

По его словам, за прошедшие сутки в регионе выявлено самое большое количество заболевших (однако официально цифры пока не названы).

«Это говорит о том, что пик заболеваемости мы еще не прошли. Когда он наступит, сказать сложно. Обращаюсь к жителям Пензенской области: соблюдайте меры безопасности, режим самоизоляции, не стремитесь выйти и подышать свежим воздухом, понимая, что вы можете оказаться на больничной койке. Все это очень опасно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

С утра машин в городе и людей на остановках как в обычный будний день без карантина. Все работают, все на своих местах.

Гость||

Готовились, готовились, а толку нет, всё, как обычно, только пустые слова?

Гость||

Получается все текущие случаи короновируса - это заражение "местного" характера: от родственников, друзей, знакомых и т.д.??? Ведь из заграницы уже как недели три прилетевших нет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские больницы, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, переполнены.
penzainform.ru писал(a):
По его словам, в области создано более 1000 инфекционных коек,
Позвольте, по официальной статистике в области всего 261 заболевших ковидом-19, минус 58 поправившихся и 6 умерших. Итого 198 больных в настоящее время. Как они могут переполнить более 1000 коек? Или таки в регионе бушуют более страшные инфекционные заболевания? Или больным коронавирусной инфекцией таки ставят диагноз ОРВИ и они с ним занимают переполненные койко-места?

Гость||

Люди в квартирах от жары мучаются и от сквозняков от открытых окон могут заболеть скорее, чем от вашего вируса. Отключите отопление, пожалейте народ, хватит его гоабить. Сами все условия делаете, чтобы люди выходили на улицу из квартир душегубок

Гость||

Переполнены?!

250 заболевших, 50 выздоровело (примерно).

200 человек больных.

ПОЧЕМУ все переполнено?!

Пилим бюджет? С любыми подозрениями госпитализация и 220 тысяч на каждого из бюджета попилить?

Хватит врать-то.

Или вводите ЧП, или отменяйте этот ХЗ !

Гость||

Со всей области каждого чихнувшего в Пензу на скорой отправлять, чтобы уж все вместе своими чихами обменялись!

Гость||

Гость писал(a):

Люди в квартирах от жары мучаются и от сквозняков от открытых окон могут заболеть скорее, чем от вашего вируса. Отключите отопление, пожалейте народ, хватит его гоабить. Сами все условия делаете, чтобы люди выходили на улицу из квартир душегубок
Отключат))) В ближайшие четыре дня, терпи!!!

Гость||

Муть какая-то, или койки не подготовили или больных больше. Или губернатора пугают

Гость||

Да, очень странное заявление. На 1000 коек 261 больной и это переполнено? Разъясните, пожалуйстаю

Гость||

Если власть не справляется со своими обязанностями, она должна уйти! Ни чести, ни совести. Одни деньги!!!

Гость||

Пензенские больницы, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, переполнены. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время видеосовещания, состоявшегося утром в понедельник, 27 апреля.

Больницы и без короны переполнены. Вроде взрослый мужик, а думает в сказку попал

Гость||

Гость писал(a):

Пилим бюджет? С любыми подозрениями госпитализация и 220 тысяч на каждого из бюджета попилить?
Кто попадется за нарушение режима самоизоляции, а потом заболеет, с того государство взыщет 220 т.р. регрессом?

Гость||

Моих знакомых с температурой просто свозили на анализ в Ким, отправили домой ждать результат, никто не перезвонил, значит все в порядке. Кого же кладут в больницу, если с неподтвержденным анализом люди дома сидят и лечатся от ОРВИ? Либо реальная статистика занижена, либо раздуто всё.

Гость||

Гость писал(a):

с того государство взыщет 220 т.р. регрессом?
АГА, на органы попилит. Ну или на мощи, если жрецы попросят.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте