Общество

В Пензе уменьшилось количество заболевших коронавирусом за сутки

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на субботу, 2 мая, в Пензенской области прибавилось еще 33 заболевших, а общее число составило 481.

Накануне сообщалось о том, что в регионе в общей сложности зарегистрировано 448 случаев заражения COVID-19, за сутки заболели 42 человека. Столько же случаев было зарегистрировано и днем ранее.

Выписано из больницы еще 16 пациентов, переболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается 148 человек, излечившихся от заболевания.

За время распространения коронавируса в регионе умерло 7 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Огромное спасибо за информацию!Дай Бог,чтобы вирус не распространялся,а все заболевшие поскорее выздоровели!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прибавилось еще 33 заболевших
а почему они захворали режим самоизоляции игнорировали?

тогда протокольчик требуется составить?

Гость||

Скоро 2е место будет у России, после США. А как рапортовали, что время на борьбу с вирусом выиграли, по сравнению с другими странами.

Гость||

Гость писал(a):

Скоро 2е место будет у России, после США. А как рапортовали, что время на борьбу с вирусом выиграли, по сравнению с другими странами.
судя по тому, как наши граждане положили кое что на самоизоляцию, эти цифры по заражениям - уже большое достижение.

Имя: Гость
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