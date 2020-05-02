В Пензе уменьшилось количество заболевших коронавирусом за сутки

По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на субботу, 2 мая, в Пензенской области прибавилось еще 33 заболевших, а общее число составило 481.
Накануне сообщалось о том, что в регионе в общей сложности зарегистрировано 448 случаев заражения COVID-19, за сутки заболели 42 человека. Столько же случаев было зарегистрировано и днем ранее.
Выписано из больницы еще 16 пациентов, переболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается 148 человек, излечившихся от заболевания.
За время распространения коронавируса в регионе умерло 7 человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Огромное спасибо за информацию!Дай Бог,чтобы вирус не распространялся,а все заболевшие поскорее выздоровели!