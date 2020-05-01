Пензенский оперштаб скорректировал число заболевших за сутки.

01.05.2020 | 13:14

По данным оперативного штаба Пензенской области, по состоянию на пятницу, 1 мая, в регионе зарегистрировано не 44, как сообщал федеральный канал, а 42 человека.

Накануне, 30 апреля, московский оперативный штаб проинформировал о 40 вновь зарегистрированных случаях в Пензенской области, тогда как по региональным данным их было 42.

Теперь данные об общем количестве зараженных у обоих источников совпадают - 448 случаев заболевания. 7 человек умерли, 132 пациента выписались из лечебного учреждения выздоровевшими.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале, среди вновь выявленных заболевших есть один 10-летний ребенок, возраст остальных пациентов - от 32 до 84 лет, преобладают лица старше 60.

Под наблюдением в регионе находится 2 881 человек, снято с наблюдения - 7 277.

За сутки в вирусологической лаборатории обследованы 418 человек, проведено 426 исследований. В лечебной сети обследовано 849 человек (892 исследования).