Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|13:43
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Общество

Пензенский оперштаб скорректировал число заболевших за сутки

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По данным оперативного штаба Пензенской области, по состоянию на пятницу, 1 мая, в регионе зарегистрировано не 44, как сообщал федеральный канал, а 42 человека.

Накануне, 30 апреля, московский оперативный штаб проинформировал о 40 вновь зарегистрированных случаях в Пензенской области, тогда как по региональным данным их было 42.

Теперь данные об общем количестве зараженных у обоих источников совпадают - 448 случаев заболевания. 7 человек умерли, 132 пациента выписались из лечебного учреждения выздоровевшими.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале, среди вновь выявленных заболевших есть один 10-летний ребенок, возраст остальных пациентов - от 32 до 84 лет, преобладают лица старше 60.

Под наблюдением в регионе находится 2 881 человек, снято с наблюдения - 7 277.

За сутки в вирусологической лаборатории обследованы 418 человек, проведено 426 исследований. В лечебной сети обследовано 849 человек (892 исследования).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пензенский оперштаб скорректировал число заболевших за сутки.

Нет у него таких полномочий. Узурпаторы!

Гость||

Вчера корректировали наоборот 42 в 44, совпадение?

Гость||

Не совпадение. На них видимо и скорректировал. Пенза вчера их посчитала, центральный штаб сегодня добавил. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Но надо же показать, что они там очень дотошно работают. Каждый пензенец на счету.

Имя: Гость
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