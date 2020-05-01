В области увеличилось число жителей, перенесших коронавирус

01.05.2020 | 20:43

В пятницу, 1 мая, в региональном оперативном штабе сообщили о новых пациентах, поборовших коронавирусную инфекцию.

За сутки из больницы выписали 16 жителей Пензенской области.

«Общим итогом на сегодня выздоровели 148 пациентов», - отметили в оперштабе.

Накануне сообщалось также о 16 пензенцах, перенесших болезнь и выписанных домой.

На 1 мая в регионе зафиксировано 448 случаев COVID-19. Среди заболевших 15 детей в возрасте от 1 месяца до 10 лет и 4 подростка в возрасте от 13 до 15 лет. Большинство заразившихся - это люди старше 60 лет.

По данным на 29 апреля, в искусственной вентиляции легких нуждались 3 пациента. Большая часть жителей области с подтвержденным коронавирусом переносит инфекцию в нетяжелых формах. В больнице в настоящий момент медики оказывают помощь 309 заразившимся.

По-прежнему ни одного случая коронавируса не зарегистрировано в Неверкинском районе. В остальных выявлены очаги.