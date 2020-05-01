Пензенцы обрадовались запуску фонтана в Пионерском сквере

01.05.2020 | 20:12

Струи воды стремительно хлынули в бассейн, а это значит, что зимняя спячка закончилась. 1 мая в Пензе проснулся фонтан в Пионерском сквере. Он сразу привлек к себе внимание горожан. В основном подходили с детьми. Малыши взбирались на парапет узнать, что внутри чаши.

«Мы ждали этого момента, приходили, когда здесь все ремонтировали, плитку клеили, которая отломалась», - рассказала жительница Пензы Наталья Кондратьева.

Накануне запуска чашу фонтана помыли, отремонтировали и отрегулировали систему, чтобы вода поступала равномерно. Но этого недостаточно, считает Виктор Кондратьев.

«Я здесь живу и часто бываю. Нужно культуру ухода за такими бассейнами развивать. Уже листья нападали, а их будет больше, через месяц вся поверхность будет замусорена», - заявил он.

Но, скорее всего, сооружение изменится кардинально. В планах властей - преобразовать Пионерский сквер. Вместо чаши планируется установить стелу с именами земляков - героев Великой Отечественной войны. Так что для фонтана этот май, вероятно, станет последним.