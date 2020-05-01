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Общество

Пензенцы обрадовались запуску фонтана в Пионерском сквере

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Струи воды стремительно хлынули в бассейн, а это значит, что зимняя спячка закончилась. 1 мая в Пензе проснулся фонтан в Пионерском сквере. Он сразу привлек к себе внимание горожан. В основном подходили с детьми. Малыши взбирались на парапет узнать, что внутри чаши.

«Мы ждали этого момента, приходили, когда здесь все ремонтировали, плитку клеили, которая отломалась», - рассказала жительница Пензы Наталья Кондратьева.

Накануне запуска чашу фонтана помыли, отремонтировали и отрегулировали систему, чтобы вода поступала равномерно. Но этого недостаточно, считает Виктор Кондратьев.

«Я здесь живу и часто бываю. Нужно культуру ухода за такими бассейнами развивать. Уже листья нападали, а их будет больше, через месяц вся поверхность будет замусорена», - заявил он.

Но, скорее всего, сооружение изменится кардинально. В планах властей - преобразовать Пионерский сквер. Вместо чаши планируется установить стелу с именами земляков - героев Великой Отечественной войны. Так что для фонтана этот май, вероятно, станет последним.

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Гость||

Я - за фонтан. В городе практически нет фонтанов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

планируется установить стелу с именами земляков - героев Великой Отечественной войны.
все таки победили попы?

Гость||

Гость писал(a):

все таки победили попы?
Будет подростковый клуб в шаговой доступности.Пусть строят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но, скорее всего, сооружение изменится кардинально. В планах властей - преобразовать сквер Пионерский. Вместо чаши планируется установить стелу с именами земляков - героев Великой Отечественной войны. Так что для фонтана этот май, вероятно, станет последним.
Это будет вандализм и глупость. Фонтан сердце сквера и место притяжения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но, скорее всего, сооружение изменится кардинально. В планах властей - преобразовать сквер Пионерский. Вместо чаши планируется установить стелу с именами земляков - героев Великой Отечественной войны. Так что для фонтана этот май, вероятно, станет последним.
Проголосовать за другого кандидата в губернаторы Пензенской области на близлежащих выборах стоит хотя бы из-за таких вот ситуаций. Пенза вообще может прожить без фонтанов. Даже без скверов. Но вот этот нескончаемый поток сомнительных решений меня добивает. Ни одно так другое. Фонтан в Пионерском сквере более чем уместен. Это очевидно.

Гость||

Я тоже за сохранение фонтана. И да- в Пензе их совсем не осталось. В одном Арбеково уничтожены фонтаны-у Салюта ( и сам Салют), фонтан в парке Ульяновых ( и полпарка), шикарный фонтан у Арбековского роддома. Цветомузыкальный фонтан тоже уничтожен. Его новодел не заменит все уничтоженные фонтаны.

Гость||

Гость писал(a):

Его новодел не заменит все уничтоженные фонтаны.
Те фонтаны никогда и не работали по сути. Унылый вид был пустых грязных нелепых сооружений.

Гость||

Все верно. Все достопримечательности пензы уничтожают

Гость||

Фонтаны работали. Я жил в районе парка Ульяновых в 80-90-е годы. Поэтому прекрасно помню все три работающими. Зачем делать ещё один памятник у памятника? Тем более с такой огромной свободной площадью? Если не устраивает Книга с именами погибших за стеклом, снесите этот бугор и поставьте свою Стеллу за памятником. Заодно решите проблему покатушек. Фонтан не трогайте!

Гость||

Я тоже за ФОНТАНЫ хороших и красивых. А вот все ПИСУАРИИ в городе надо убрать стыдно смотреть на эти пилюльки.

Гость||

Гость писал(a):

Фонтаны работали. Я жил
Редко и неподолгу.

Гость||

А вообще, конечно, идея впихнуть вокруг Площади Победы невпихуемое - на Пионерскую, Карпинского- это идиотизм. Есть огромная площадь в виде пятиконечной звезды с достойным памятником. Этого вполне достаточно. Есть Парк Победы, в конце концов. Точнее, его нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. В планах властей - преобразовать Пионерский сквер. Вместо чаши планируется установить стелу с именами земляков - героев Великой Отечественной войны. Так что для фонтана этот май, вероятно, станет последним.
Т.е. уничтожить ещё один фонтан ,и главное потом уничтожить стелу Героям около Советской площади в угоду попам!Для этого ,это и проворачивается,вот вам и сохранение памяти !Твари ни как не успокоятся .

Гость||

Гость писал(a):

все таки победили попы?
Нет,не победили. Если тронут стелу ,будут прокляты навеки вмести с инициатором этого кощунства.Даже Бочкарёву в голову не приходило тронуть эту стелу,а "патриоту" и бывшему секретарю партийного комитета полка ,бывшему полковнику это пришло в голову или это ...... ?После смены губернатора надо это остановить.

Имя: Гость
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