Назван срок обновления плитки в сквере «Кукушка»

12.09.2025 | 15:18

Плитку в сквере «Кукушка» в Пензе заменят текущей осенью, сообщил замглавы администрации Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.

«Мы видим, что там состояние плитки уже пришло в негодность - достаточно продолжительное время прошло с момента [ее] укладки. Принято решение в текущем году отремонтировать возле монумента «Кукушка» тротуарную плитку», - заявил он.

По словам Усманова, управление ЖКХ разработало проектно-сметную документацию, она прошла государственную экспертизу на достоверность определения сметной стоимости.

«Если по срокам взять, то примерно до середины ноября работы там будут закончены», - добавил чиновник.

На щербатую плитку в сквере пензенцы жаловались не один год.