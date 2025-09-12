Назван срок обновления плитки в сквере «Кукушка»

Плитку в сквере «Кукушка» в Пензе заменят текущей осенью, сообщил замглавы администрации Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.
«Мы видим, что там состояние плитки уже пришло в негодность - достаточно продолжительное время прошло с момента [ее] укладки. Принято решение в текущем году отремонтировать возле монумента «Кукушка» тротуарную плитку», - заявил он.
По словам Усманова, управление ЖКХ разработало проектно-сметную документацию, она прошла государственную экспертизу на достоверность определения сметной стоимости.
«Если по срокам взять, то примерно до середины ноября работы там будут закончены», - добавил чиновник.
На щербатую плитку в сквере пензенцы жаловались не один год.
