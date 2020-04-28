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Общество

Фонтан в сквере на Пионерской улице запустят к 1 мая

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Грязи в чаше фонтана в сквере на Пионерской улице оказалось много, накопилась за зиму. Не один день потребуется на очистку. Рабочие подрядной организации отмыли верхний ряд плитки, несколько разбитых заменили. Перешли на нижний ярус.

«Воду мы закачивали сами, чтобы разбавить с химией и помыть чашу. Сложно, потому что много ила после зимнего периода. Удаляем ржавчину. Ливневка была забита, ее очистили гидрантом, она сейчас открыта, вода постепенно уходит», - пояснил руководитель подрядной организации Александр Карташов.

Также специалисты отрегулируют систему, чтобы вода струилась равномерно.

Конструкцию отремонтировали в 2015 году, когда был построен комплекс «Журавли».

Кстати, в будущем сквер ожидают очередные преобразования. В прошлом году об этом заявили на градостроительном совете при областном правительстве.

«В планировочную структуру сквера будет включена монументально-художественная композиция «Мы из Пензы», которая будет символизировать трудовые и ратные подвиги наших земляков», - рассказал главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

На преобразование планируют потратить больше 100 миллионов рублей. Центр композиции - стела с именами земляков - героев Великой Отечественной. Расположить ее намереваются на месте фонтана.

Но это будет в 2021-м, а в 2020-м он еще поработает - запустят фонтан к первому мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нам это не интересно

Гость||

Для кого они 1 мая фонтан собрались включать? Все на изоляции до 11 будут сидеть, а там глядишь ещё на пару-тройку месяцев продлят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Леонид Иоффе.
По каким моральноэтическим или другим соображениям Стелу Героям ВОВ и Труда на Советской площади снести и сделать новодел на яме фонтана?

Леонид Иоффе уроженец нашего города,на стеле на Советской площади есть имена его родственников?

Гость||

Когда включат фонтан в сквере на углу Кулакова и Пушкина?

Гость||

Вот это да 100 миллионов. Русский йойоффе знает толк. В деньгах. Белозерцев не в курсе. Или даже не считают нужным.

Гость||

Памятный знак чехословацким легионерам в Пензе. В марте 2015 года в г. Пензе на железнодорожной станции Пенза III был установлен памятный знак-кенотаф чехословацким легионерам, погибшим в 1918 году в боях с большевистским гарнизоном г. Пензы, пытавшимся их разоружить.

КТО В ПЕНЗЕ ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТАКОГО ПАМЯТНИКА? с ЧЬЕГО МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ИЛИ ОДОБРЕНИЯ УСТАНОВЛЕНО?

Имя: Гость
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