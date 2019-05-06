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Общество | Примерная стоимость нового облика Пионерского сквера составит 67,5 млн

06.05.2019|18:55
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Пионерский сквер в Пензе в скором времени обретет кардинально новый облик. Об этом шла речь на заседании градостроительного совета при правительстве области. На разработку проектно-сметной документации объекта уже заключен муниципальный контракт на сумму 927 тыс. руб., а его общая предполагаемая стоимость составит 67,5 млн.

«В планировочную структуру сквера будет включена монументально-художественная композиция «Мы из Пензы», которая будет символизировать трудовые и ратные подвиги наших земляков», - рассказал главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Композиционным ядром территории станет мемориальная стела, на которой появятся имена героев Великой Отечественной.

«Я считаю, что это очень важный воспитательный момент. Нужно сделать так, чтобы разместить фамилии там, где большая проходимость, где большое количество людей собирается. Размещение в сквере на улице Пионерской скульптурного объекта «Мы из Пензы» придаст мемориальному комплексу новое звучание, новое содержание», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Военную технику планируется выставить напротив улицы Пионерской, фактически там будет действовать музей под открытым небом. Окружающую территорию также намерены благоустроить, установить фонари, лавочки, постелить плитку.

Таким образом, сквер станет завершением тематической композиции, в которую войдут сквер Бессмертного полка, Монумент боевой и трудовой славы пензенцев и объект, над которым намерены начать работу.

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Гость|06.05.2019 19:25|

penzainform.ru писал(a):

Нужно сделать так, чтобы разместить фамилии там, где большая проходимость, где большое количество людей собирается.
Там очень большая проходимость и очень количество людей собирается. Раз в год - 9 мая.

Гость|06.05.2019 19:30|

Была зона отдыха - станет безлюдной.

Гость|06.05.2019 19:41|

а зачем

Гость|06.05.2019 19:48|

.Ляди ,оставте все как есть!займитесь насущными проблемами!!!

Имя: Гость
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