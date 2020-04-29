Общество

В Пензенской области требуется донорская кровь всех групп и резус-факторов

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В Пензенской области недостаточно донорской крови. Это следует из сообщения, размещенного на официальной странице клинического центра крови в соцсети «ВКонтакте» в среду, 29 апреля.

На «донорском светофоре» (табличке, отображающей текущую необходимость в крови) все графы красные. Это значит, что в регионе сложилась повышенная потребность в крови всех групп и резус-факторов.

«Просим доноров прийти и сдать кровь», - говорится в сообщении.

С недостатком донорской крови медики столкнулись из-за распространения коронавируса. Количество людей, которые приходят на сдачу, значительно снизилось. По данным на середину апреля, желающих сдать кровь стало в два раза меньше, чем до начала пандемии.

При этом лечебные учреждения региона по-прежнему проводят операции, оказывают помощь гражданам, получившим травмы, онкобольным.

Сотрудники центра крови уже призывали жителей региона помочь нуждающимся в переливании.

«Доноры всегда были самой социально ответственной частью гражданского общества. От вашей гражданской позиции зависит здоровье наших с вами земляков», - подчеркнули представители учреждения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото № 2 - vk.com/donorpnz
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Гость||

Адреса уж тогда напишите и порядок сдачи, кому можно, какие правила соблюдать перед сдачей, чтобы выхлоп от статьи был.

Гость||

Пока идешь или едешь сдавать, оштрафуют 2 раза за нарушение режима самоизола

Гость||

А все уже, все уже))) мы на самоизоляции))) сами приходите

Гость||

Гость писал(a):

Пока идешь или едешь сдавать, оштрафуют 2 раза за нарушение режима самоизола
И правильно сделают. Сдача донорской крови, в перечне разрешенных маршрутов не значится.

Гость||

первая минус...нужна?

Имя: Гость
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