В Пензенской области требуется донорская кровь всех групп и резус-факторов

В Пензенской области недостаточно донорской крови. Это следует из сообщения, размещенного на официальной странице клинического центра крови в соцсети «ВКонтакте» в среду, 29 апреля.
На «донорском светофоре» (табличке, отображающей текущую необходимость в крови) все графы красные. Это значит, что в регионе сложилась повышенная потребность в крови всех групп и резус-факторов.
«Просим доноров прийти и сдать кровь», - говорится в сообщении.
С недостатком донорской крови медики столкнулись из-за распространения коронавируса. Количество людей, которые приходят на сдачу, значительно снизилось. По данным на середину апреля, желающих сдать кровь стало в два раза меньше, чем до начала пандемии.
При этом лечебные учреждения региона по-прежнему проводят операции, оказывают помощь гражданам, получившим травмы, онкобольным.
Сотрудники центра крови уже призывали жителей региона помочь нуждающимся в переливании.
«Доноры всегда были самой социально ответственной частью гражданского общества. От вашей гражданской позиции зависит здоровье наших с вами земляков», - подчеркнули представители учреждения.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Адреса уж тогда напишите и порядок сдачи, кому можно, какие правила соблюдать перед сдачей, чтобы выхлоп от статьи был.