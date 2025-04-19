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Общество

Назван срок отказа от спиртного перед сдачей крови на анализ

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Употребление алкогольных напитков перед сдачей общего анализа крови существенно искажает показатели лабораторного исследования. Об этом рассказала врач Пензенского областного клинического центра крови Инна Гордюшина. Рекомендации размещены на сайте регионального минздрава.

По словам врача, спиртное очень сильно влияет на состав биологического материала. Поэтому злоупотреблять спиртными напитками, особенно перед сдачей крови, недопустимо.

Эксперт предупредила: алкоголь нельзя употреблять как минимум за 2 суток до сдачи крови. Этого времени достаточно, чтобы показатели пришли в норму.

Как пояснила Инна Гордюшина, этанол полностью выводится из организма лишь за 3 недели. До этого момента следы распада алкогольной продукции присутствуют в клетках и организм нацелен на выведение токсинов. В частности, печень работает более активно, картина общего состояния здоровья искажается.

Особенно актуально это предупреждение для тех, кто решил стать донором: в этом случае нужно отказаться от спиртного до 2-3 недели до сдачи крови, иначе польза от нее будет небольшой.

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Источник — фото областного минздрава
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