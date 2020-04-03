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Общество | В Пензенской области не хватает донорской крови

03.04.2020|08:40
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Жителей Пензенской области призвали стать донорами. Обращение ко всем жителям региона, неравнодушным к чужой беде, опубликовано на официальной странице клинического центра крови в соцсети «Вконтакте».

«Лечебные учреждения региона по-прежнему проводят операции, оказывают помощь гражданам, получившим травмы, курс лечения онкобольных также не может прерываться», - констатировали представители медучреждения.

В настоящее время в регионе недостаточно крови всех четырех групп. При этом особенно напряженная ситуация сложилась с кровью I, II и III групп с отрицательным резус-фактором.

«Доноры всегда были самой социально ответственной частью гражданского общества. От вашей гражданской позиции зависит здоровье наших с вами земляков», - подчеркнули представители центра крови.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом кровь берется лишь в стационарных условиях на областной станции переливания крови. Она расположена на улице Клары Цеткин, 41, в Пензе. Прием доноров ограничен до 50 человек в день.

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Источник — фото № 2 - vk.com/donorpnz
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Гость|03.04.2020 08:47|

почём нынче кровушка?

Гость|03.04.2020 08:49|

Да вот слил бы с удовольствием, но там отсидишь три часа.

Гость|03.04.2020 08:54|

фиг вам, а не кровь.

Даром, еще и в режим запрета выхода из дома.

Вон пусть те 14 крутых бизнесменов, и тот, кто свою зряплату в мутный фонд отдали - идут и сдают кровь

Гость|03.04.2020 08:55|

Расценки на сдачу крови в Москве и Пензе одинаковые или нет?

Гость|03.04.2020 08:58|

Гость писал(a):

Расценки на сдачу крови в Москве и Пензе одинаковые или нет?
да. Но в москве а баксах, а у нас в рублях. А цифра та же самая.

Имя: Гость
Комментарий:

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