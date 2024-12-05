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Ликбез

Что такое донорство костного мозга?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что такое донорство костного мозга и платят ли за это?

Ответ специалиста

Донорство костного мозга - это когда человек предоставляет часть своих клеток для помощи больному пациенту. Они замещают костный мозг последнего, из-за чего начинают вырабатываться здоровые клетки крови, рассказали эксперты портала госуслуг.

По словам специалистов, процесс безопасен для донора и его организм восстанавливается за месяц. Перед процедурой человек проходит медицинское обследование.

«Когда донор дает согласие на забор своих клеток, он должен понимать всю ответственность за возможные последствия внезапного отказа. Пациент перед трансплантацией получает серьезную медицинскую терапию - его костный мозг повреждается необратимо и кроветворение не сможет самостоятельно восстановиться», - предупредили эксперты.

Донорство костного мозга проходит добровольно, анонимно и на безвозмездной основе.

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