Соцсети: молодой человек разбил голову на катке в Пензе

06.01.2025 | 19:13

В Пензе молодой человек разбил голову на катке в ТРЦ «Высшая лига» на улице Московской. Об этом сообщил один из очевидцев происшествия.

По его словам, это случилось в воскресенье, 5 января.

«Молодой человек катился на большой скорости, но не удержался и сильно ударился головой», - пояснил очевидец.

Судя по кадрам с места ЧП, выложенным в Сеть, на льду осталась лужа крови, парню потребовалась помощь.

«Хочу, чтобы люди на катке понимали: гонять опасно для своей жизни и жизни окружающих», — высказался автор записи.