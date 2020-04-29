Озвучено число больных коронавирусом пациентов на ИВЛ

29.04.2020 | 15:30

В среду, 29 апреля, оперативный штаб Пензенской области опубликовал данные о состоянии ряда пациентов с коронавирусом.

«Сегодня в отделениях интенсивной терапии находятся пять человек. Из них трое - на искусственной вентиляции легких», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В регионе умерло уже семь человек, зараженных COVID-19. Это три женщины (50, 77 лет, 71 год) и четверо мужчин (42 года, 70, 75 и 86 лет).

На 29 апреля в области насчитывается 364 заболевших, 96 выздоровевших. Заразившиеся есть во всех районах, кроме Вадинского, Сосновоборского и Неверкинского.