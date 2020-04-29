Общество

Стало известно, как новые случаи COVID-19 распределились по области

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Новые случаи заболевания коронавирусом выявились в 13 муниципальных образованиях Пензенской области. Географию заболевания обнародовал региональный оперативный штаб в среду, 29 апреля.

Из 42 пациентов, у которых новая инфекция подтвердилась за последние сутки, 19 - жители Пензы, 4 - Пензенского района, 3 - Бессоновского, 3 - Городищенского, 3 - Каменского, 2 - Лопатинского, 2 - Белинского, 1 - Шемышейского, 1 - Иссинского, 1 - Башмаковского, 1 - Пачелмского, 1 - Никольского, 1 - Колышлейского.

С общим количеством заболевших по районам можно ознакомиться на карте.

За все время пандемии коронавирусом заразились 364 жителя региона, выздоровели 96 человек, 7 - умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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