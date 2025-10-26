Денис Соболев поздравил работников сферы транспорта с праздником

26.10.2025 | 09:00

Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников автомобильного

и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

«Вы вносите большой вклад в развитие экономики региона и страны. От вашей работы напрямую зависит своевременная доставка грузов и безаварийная перевозка пассажиров.

И я хочу выразить вам благодарность за трудолюбие, верность профессии и добросовестное отношение к своему делу.

Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях, надежной техники, безопасных дорог и успехов в работе!» - говорится в тексте поздравления.