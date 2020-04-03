03.04.2020 | 12:40

«Яндекс» нанес на карту России данные о жителях различных регионов страны, заболевших коронавирусом, и установил индекс распространенности новой инфекции.

Судя по данным на 12:26 3 апреля, в Пензенской области этот показатель выше, чем в соседствующих с ней субъектах РФ.

В регионе зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19, в Ульяновской области - 1, в Республике Мордовии - 4, в Тамбовской и Рязанской областях - по 6, в Саратовской - 19.

За последние сутки в Пензе зарегистрировали 11 новых пациентов с коронавирусом.

«Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе на карантине», - пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

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