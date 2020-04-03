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Общество | Коронавирус: Пензенская область на фоне соседних регионов

03.04.2020|12:40
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«Яндекс» нанес на карту России данные о жителях различных регионов страны, заболевших коронавирусом, и установил индекс распространенности новой инфекции.

Судя по данным на 12:26 3 апреля, в Пензенской области этот показатель выше, чем в соседствующих с ней субъектах РФ.

В регионе зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19, в Ульяновской области - 1, в Республике Мордовии - 4, в Тамбовской и Рязанской областях - по 6, в Саратовской - 19.

За последние сутки в Пензе зарегистрировали 11 новых пациентов с коронавирусом.

«Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе на карантине», - пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

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Источник — срезка с coronavirus-monitor.ru
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Гость|03.04.2020 12:57|

Из-за отмены троллейбусов и автобусов, Пенза очень скоро выйдет на 1 место!

Гость|03.04.2020 12:59|

В Ульяновске один заболевший появился, по моему, раньше даже чем в Пензе. И всё! Больше нет заболевших! Почему у нас то так?! Обещали шерстить приезжающих из других городов и что? Не получилось?

Гость|03.04.2020 12:59|

penzainform.ru писал(a):

«Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе на карантине», - пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.
Это можно понять так, что несколько дней инфу скрывали, а потом разом выдали

Гость|03.04.2020 13:00|

А в Бараново есть заражённые?

Гость|03.04.2020 13:10|

Какая ситуация в больницах и поликлиниках города Пензы и области? Где Никишин???

Гость|03.04.2020 13:10|

От карантина умрет в сто раз больше чем от этого несчастного ОРВИ которым каждый болел по тридцать раз..

Гость|03.04.2020 13:11|

Вреда от карантина в сто раз больше чем от этого несчастного ОРВИ

Гость|03.04.2020 13:12|

В Пензе вообще есть министр Здравоохранения??? Почему молчит?

Гость|03.04.2020 13:13|

Через неделю проявятся те, кто в прошлые выходные шатался по городу, сидел в парках и жарил шашлыки. Через 2 недели скажется отмена троллейбусов и автобусов.Так что первое место по Поволжью за нами.

Гость|03.04.2020 13:15|

Гость писал(a):

В Пензе вообще есть министр Здравоохранения??? Почему молчит?

Есть. Я вас внимательно слушаю.

Гость|03.04.2020 13:15|

Показали как дезинфицируют автобусы, отмыли и убрали.

Гость|03.04.2020 13:16|

Гость писал(a):

Какая ситуация в больницах и поликлиниках города Пензы и области? Где Никишин???
МЕДИКИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ?

ОНИ НА ПЕРЕДОВОЙ!!!

Гость|03.04.2020 13:19|

Гость писал(a):

В Ульяновске один заболевший появился, по моему, раньше даже чем в Пензе. И всё! Больше нет заболевших! Почему у нас то так?! Обещали шерстить приезжающих из других городов и что? Не получилось?

Не получилось. Потому что проморгали, жену депутата и безмозглую вторую старуху обсуждали, думая, что на этом всё.

Маски отсутствовали и отсутствуют в продаже, антисептики. Просто тупо подумали, что в этом году эпидемий не будет. На фоне соседних регионов область выглядит просто страшно.

Гость|03.04.2020 13:20|

Гость писал(a):

В Ульяновске один заболевший появился, по моему, раньше даже чем в Пензе. И всё! Больше нет заболевших! Почему у нас то так?! Обещали шерстить приезжающих из других городов и что? Не получилось?

Не получилось. Потому что проморгали, жену депутата и безмозглую вторую старуху обсуждали, думая, что на этом всё.

Маски отсутствовали и отсутствуют в продаже, антисептики. Просто тупо подумали, что в этом году эпидемий не будет. На фоне соседних регионов область выглядит просто страшно.

Гость|03.04.2020 13:21|

Гость писал(a):

Какая ситуация в больницах и поликлиниках города Пензы и области? Где Никишин???
Никишина и Чижову на нары!

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Имя: Гость
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