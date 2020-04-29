Общество

Губернатор дал поручения по итогам выступления Путина

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В Пензенской области продолжат создавать инфекционные койки для приема пациентов в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал после совещания, которое Президент РФ Владимир Путин провел с членами федерального правительства и руководителями российских регионов во вторник, 28 апреля.

Глава государства отметил, что за время нерабочих дней распространение эпидемии удалось затормозить. Однако пик ее еще не пройден. В связи с этим нерабочие дни продлятся до 11 мая, после чего ограничительные меры будут поэтапно снимать.

В настоящее время в пяти пензенских больницах развернуто 1 025 инфекционных коек. Это в полтора раза превышает норматив, обозначенный федеральным Минздравом. Однако медицинские учреждения переполнены.

«Исходя из тезиса, озвученного главой государства, учитывая прогноз эпидемиологов, работу по созданию дополнительных койко-мест, оснащению их соответствующим медицинским оборудованием следует продолжить», - поручил пензенский губернатор.

Он напомнил, что необходимо обеспечить госпитализацию и лечение не только коронавирусных, но и других пациентов, в частности с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

«Также губернатор распорядился держать на жестком контроле и обеспечить своевременность выплаты всех полагающихся по закону пособий и компенсаций жителям Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Церкви и другие торговые центры можете держать закрытыми,но СНИМИТЕ ОГРАНИЧЕНИЕ С ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ!!!

Гость||

Пусть работу лучше людям даст которые её потеряли

Гость||

Наобещать обещанное из обещанных обещаний? - так это НЕ новость уже для народа!

Гость||

Гость писал(a):

Церкви и другие торговые центры можете держать закрытыми,но СНИМИТЕ ОГРАНИЧЕНИЕ С ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ!!!

вот прям без кладбища прожить можно, а без обуви нет.

Гость||

Неужели вы верите в эту дурь ?

Гость||

Куколд

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Также губернатор распорядился держать на жестком контроле и обеспечить своевременность выплаты всех полагающихся по закону пособий и компенсаций жителям Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
penzainform.ru писал(a):
«Также губернатор распорядился держать на жестком контроле и обеспечить своевременность выплаты всех полагающихся по закону пособий и компенсаций жителям Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
А почему сам он на свой личный жесткий контроль это не поставит? Не умеет или не желает?

Гость||

Вчера наборы дали такой хкята для бомжей

Гость||

Гость писал(a):

вот прям без кладбища прожить можно, а без обуви нет.
Так и к Вам не придут с таким подходом. На кладбищах нет тусовки - не обувной магазин.

Гость||

вот прям без кладбища прожить можно, а без обуви нет.

А вам моя дорогая сидеть дома до осени . В лаптях походим не переживай . Что накрылась твоя торговля ?

Гость||

Если Иван был в космосе почему скрывает от СМИ?

Гость||

Гость|29.04.2020 08:43|

Куколд

Кто это ?

Гость||

Можно пожить без еды и одежды,живём без национальной идеи в основном законе,но нельзя забывать о своих ушедших в мир иной.

Гость||

В Пензенской области продолжат создавать инфекционные койки для приема пациентов в условиях пандемии коронавируса. 

Каким образом и где ? Ведь говорит губернатор что всё переполнено .

Гость||

Гость писал(a):

29.04.2020 08:52|

В Пензенской области продолжат создавать инфекционные койки для приема пациентов в условиях пандемии коронавируса.

Каким образом и где ? Ведь говорит губернатор что всё переполнено .

Так он врет.

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Имя: Гость
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