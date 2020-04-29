Губернатор дал поручения по итогам выступления Путина

В Пензенской области продолжат создавать инфекционные койки для приема пациентов в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал после совещания, которое Президент РФ Владимир Путин провел с членами федерального правительства и руководителями российских регионов во вторник, 28 апреля.
Глава государства отметил, что за время нерабочих дней распространение эпидемии удалось затормозить. Однако пик ее еще не пройден. В связи с этим нерабочие дни продлятся до 11 мая, после чего ограничительные меры будут поэтапно снимать.
В настоящее время в пяти пензенских больницах развернуто 1 025 инфекционных коек. Это в полтора раза превышает норматив, обозначенный федеральным Минздравом. Однако медицинские учреждения переполнены.
«Исходя из тезиса, озвученного главой государства, учитывая прогноз эпидемиологов, работу по созданию дополнительных койко-мест, оснащению их соответствующим медицинским оборудованием следует продолжить», - поручил пензенский губернатор.
Он напомнил, что необходимо обеспечить госпитализацию и лечение не только коронавирусных, но и других пациентов, в частности с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
«Также губернатор распорядился держать на жестком контроле и обеспечить своевременность выплаты всех полагающихся по закону пособий и компенсаций жителям Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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