Губернатор дал поручения по итогам выступления Путина

29.04.2020 | 08:13

В Пензенской области продолжат создавать инфекционные койки для приема пациентов в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал после совещания, которое Президент РФ Владимир Путин провел с членами федерального правительства и руководителями российских регионов во вторник, 28 апреля.

Глава государства отметил, что за время нерабочих дней распространение эпидемии удалось затормозить. Однако пик ее еще не пройден. В связи с этим нерабочие дни продлятся до 11 мая, после чего ограничительные меры будут поэтапно снимать.

В настоящее время в пяти пензенских больницах развернуто 1 025 инфекционных коек. Это в полтора раза превышает норматив, обозначенный федеральным Минздравом. Однако медицинские учреждения переполнены.

«Исходя из тезиса, озвученного главой государства, учитывая прогноз эпидемиологов, работу по созданию дополнительных койко-мест, оснащению их соответствующим медицинским оборудованием следует продолжить», - поручил пензенский губернатор.

Он напомнил, что необходимо обеспечить госпитализацию и лечение не только коронавирусных, но и других пациентов, в частности с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

«Также губернатор распорядился держать на жестком контроле и обеспечить своевременность выплаты всех полагающихся по закону пособий и компенсаций жителям Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.