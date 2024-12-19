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Общество

Владимир Путин ответил на вопрос «Стала ли ближе победа?»

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В четверг, 19 декабря, во время прямой линии с Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства ответил на вопрос, касающийся специальной военной операции, - «Стала ли ближе победа?»

«Ситуация меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь идет о продвижении не на 100-200-300 метров - наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами каждый день», - подчеркнул Путин.

По его словам, такова тактика. «Сначала противник лезет, ему наносят серьезное поражение, потом начинается движение вперед - так это происходит. Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые обозначили в начале специальной военной операции», - отметил президент.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что бойцы действуют героически, возможности Вооруженных сил РФ возрастают. Он пожелал всем участникам СВО удачи, победы и возвращения домой.

Отвечая на вопрос, когда будет освобождена Курская область, глава государства сообщил, что там сейчас идут серьезные бои.

«Военного смысла не было никакого ни заходить в Курскую область, ни держаться там. Мы точно их выбьем, но вопрос о конкретной дате... я просто не могу. Я представляю, есть же планы, но просто сказать «к такому-то числу» - так не делается», - пояснил Путин.

Он заверил, что впоследствии все в Курской области будет восстановлено. «Не может быть никаких сомнений - будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и социальные объекты. И жилье, конечно. Будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья, тем, кто захочет, будем помогать переехать в другие регионы», - заключил президент.

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