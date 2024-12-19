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Общество

Путин рассказал, что изменил бы, вернувшись в февраль 2022 года

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В четверг, 19 декабря, Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на вопрос о том, что он изменил бы, если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, когда принималось решение о начале СВО.

«Такой гипотетический вопрос. Если бы можно вернуться... Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал - это о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было принимать раньше. Это первое. И второе - зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь и крымские события были спонтанны, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки», - отметил президент.

Он еще раз объяснил, почему было принято решение о проведении СВО.

«Потому что дальше уже невозможно было стоять на месте, и терпеть, и ждать, пока ситуация для нас ухудшится. Ведь киевские власти объявили, что они не будут исполнять Минские соглашения, заявили свои претензии на какое-то оружие массового уничтожения. Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений, 8 лет продолжается там война и бойня, уничтожение людей на Донбассе... Мы увидели, что началось просто военное освоение этих территорий с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией. Дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. Вынудили нас к этим действиям. А если бы знать, что произойдет, заранее, надо было бы проводить системную, серьезную подготовку», - заявил Владимир Путин.

Ответил глава государства и на вопрос, как он сам изменился за последние 3 года. Президент подчеркнул, что они стали серьезным испытанием для всех и для него лично. По словам Владимира Путина, теперь он меньше шутит и почти перестал смеяться.

Глава государства добавил, что в то же время начал совершенствовать имеющиеся у него навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредотачивать внимание и силы на их решении.

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