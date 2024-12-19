Сетевое издание|18+|Четверг|19 дек 2024|16:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Путину предложили добавить кол-центры мошенников в список целей

Печать
Telegram

Ситуация с ростом числа россиян, пострадавших от мошенников, вызывает большую тревогу. Об этом рассказал gрезидент Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 19 декабря.

«Совсем недавно на мероприятии Сбера Герман Оскарович Греф докладывал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики - там под контролем спецслужб работают центры целые по выманиванию денег у граждан России, - вот только с этого направления выманили более 250 млрд рублей», - сообщил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что с проблемой нужно бороться. Например, сделать так, чтобы кредиты, выдаваемые онлайн, при сумме от 50 000 до 200 000 рублей нельзя было оформить моментально. Должно пройти несколько часов, если размер займа больше - дней. Эти вопросы обсуждаются в Госдуме и Центробанке.

Также Путин предложил ужесточить наказание для людей, открывающих банковские карты на свое имя и передающих их неизвестным для мошеннических действий.

«Уголовную ответственность за такую деятельность определить. Я сейчас не говорю, что это решение, но в этом направлении нужно думать», - сообщил он.

Во время прямой линии прозвучало предложение бить по кол-центрам на Украине.

«Замечено, что после ударов по украинской энергетике число звонков телефонных мошенников снижается. Вероятно, в этих кол-центрах просто свет пропадает. Может быть, мы эти кол-центры можем внести в список приоритетных целей?» - задал вопрос Путину военкор «Первого канала» Дмитрий Кулько.

«Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. Но эти центры - мы на них боезапасов тратить не будем, ни к чему», - ответил президент.

Он подчеркнул, что решать вопрос нужно внутри страны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте