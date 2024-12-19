Путину предложили добавить кол-центры мошенников в список целей

19.12.2024 | 15:52

Ситуация с ростом числа россиян, пострадавших от мошенников, вызывает большую тревогу. Об этом рассказал gрезидент Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 19 декабря.

«Совсем недавно на мероприятии Сбера Герман Оскарович Греф докладывал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики - там под контролем спецслужб работают центры целые по выманиванию денег у граждан России, - вот только с этого направления выманили более 250 млрд рублей», - сообщил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что с проблемой нужно бороться. Например, сделать так, чтобы кредиты, выдаваемые онлайн, при сумме от 50 000 до 200 000 рублей нельзя было оформить моментально. Должно пройти несколько часов, если размер займа больше - дней. Эти вопросы обсуждаются в Госдуме и Центробанке.

Также Путин предложил ужесточить наказание для людей, открывающих банковские карты на свое имя и передающих их неизвестным для мошеннических действий.

«Уголовную ответственность за такую деятельность определить. Я сейчас не говорю, что это решение, но в этом направлении нужно думать», - сообщил он.

Во время прямой линии прозвучало предложение бить по кол-центрам на Украине.

«Замечено, что после ударов по украинской энергетике число звонков телефонных мошенников снижается. Вероятно, в этих кол-центрах просто свет пропадает. Может быть, мы эти кол-центры можем внести в список приоритетных целей?» - задал вопрос Путину военкор «Первого канала» Дмитрий Кулько.

«Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. Но эти центры - мы на них боезапасов тратить не будем, ни к чему», - ответил президент.

Он подчеркнул, что решать вопрос нужно внутри страны.