В мэрии Пензы рассказали об уборке улиц после претензий губернатора

28.04.2020 | 08:29

Губернатор Иван Белозерцев выразил недовольство благоустройством Пензы. В понедельник, 27 апреля, он указал на неудовлетворительное состояние улиц главе администрации областного центра Андрею Лузгину.

«Мусора по городу очень много. Вчера проехал. Вдоль дорог, вдоль посадок никто не убирает», - констатировал глава региона.

После этого Лузгин вместе со своим первым замом Виталием Макаровым объехали город с проверкой. Они осмотрели центральную часть Пензы, а также микрорайоны Шуист, Арбеково, Заря, поселки Победа и Камыши-Хвощи.

«В настоящее время в Пензе ведутся работы по благоустройству территорий после зимнего периода. Администрации четырех районов в ежедневном режиме ликвидируют свалки, занимаются покраской ограждений, вывозят мусор и ветки, обрабатывают дезинфицирующими средствами места общего пользования многоквартирных домов», - сообщили в пресс-службе мэрии по итогам объезда.

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» продолжают убирать упавшие во время урагана деревья. Уже началась подготовка клумб к высадке цветов. В преддверии 9 Мая повышенное внимание уделяется памятным местам: музеям военной техники под открытым небом, Монументу воинской и трудовой славы пензенцев, скверам «Журавли» и «Бессмертный полк».

Специалисты МУП «Пензадормост» очищают дороги, промывают ливневую канализацию и кюветы. На улице Чаадаева ведется ямочный ремонт, задействовано семь единиц техники.

«По итогам объезда глава городской администрации поручил усилить работы по очистке лесополос и вывозу порубочных остатков по улице Окружной и своевременно убирать несанкционированные навалы мусора», - резюмировали в пресс-службе мэрии.