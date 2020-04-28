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Общество

В мэрии Пензы рассказали об уборке улиц после претензий губернатора

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Губернатор Иван Белозерцев выразил недовольство благоустройством Пензы. В понедельник, 27 апреля, он указал на неудовлетворительное состояние улиц главе администрации областного центра Андрею Лузгину.

«Мусора по городу очень много. Вчера проехал. Вдоль дорог, вдоль посадок никто не убирает», - констатировал глава региона.

После этого Лузгин вместе со своим первым замом Виталием Макаровым объехали город с проверкой. Они осмотрели центральную часть Пензы, а также микрорайоны Шуист, Арбеково, Заря, поселки Победа и Камыши-Хвощи.

«В настоящее время в Пензе ведутся работы по благоустройству территорий после зимнего периода. Администрации четырех районов в ежедневном режиме ликвидируют свалки, занимаются покраской ограждений, вывозят мусор и ветки, обрабатывают дезинфицирующими средствами места общего пользования многоквартирных домов», - сообщили в пресс-службе мэрии по итогам объезда.

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» продолжают убирать упавшие во время урагана деревья. Уже началась подготовка клумб к высадке цветов. В преддверии 9 Мая повышенное внимание уделяется памятным местам: музеям военной техники под открытым небом, Монументу воинской и трудовой славы пензенцев, скверам «Журавли» и «Бессмертный полк».

Специалисты МУП «Пензадормост» очищают дороги, промывают ливневую канализацию и кюветы. На улице Чаадаева ведется ямочный ремонт, задействовано семь единиц техники.

«По итогам объезда глава городской администрации поручил усилить работы по очистке лесополос и вывозу порубочных остатков по улице Окружной и своевременно убирать несанкционированные навалы мусора», - резюмировали в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Пока пинка не получат, никто не работает!!!

Гость||

Губер не понимает, что сидя дома ничего не будет ни чистых улиц, ни денег. Самоизолируемся дальше.

Гость||

А зачем вчера над Пензой аэровафля пролетала?

Гость||

В настоящее время в Пензе ведутся работы по благоустройству территорий после зимнего периода. Администрации четырех районов в ежедневном режиме ликвидируют свалки, занимаются покраской ограждений, вывозят мусор и ветки, обрабатывают дезинфицирующими средствами места общего пользования многоквартирных домов», 

Г Д Е ???

Гость||

После зимнего периода? Скоро лето,а там и следующая зима.

Гость||

Нормально всё, за 2 дня всё убрать не возможно, сам то не пробовал.

Имя: Гость
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