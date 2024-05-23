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Общество

На пожертвования кузнечан купили УАЗ для бойцов спецоперации

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В Кузнецке в преддверии Дня России объявлен сбор средств на нужды бойцов спецоперации. Его инициировал глава города Сергей Златогорский.

Он призвал принять участие в сборе коллективы предприятий и организаций, предпринимателей и жителей города.

«Есть ряд заявок от военнослужащих. Две из них очень серьезные, это антидроновое устройство для ребят, которые перевозят раненых, и комплект дронов. Также необходим инструмент для проведения восстановительных работ в городе-побратиме Токмаке. Мы должны объединиться и помочь нашим бойцам!» - отметил Сергей Златогорский в своем телеграм-канале.

На деньги, которые уже собрали, был приобретен УАЗ. В ближайшее время его отправят в зону СВО.

Ранее глава Кузнецка заявлял о своих планах лично сопроводить гуманитарный груз для бойцов.

К 23 февраля кузнечане пожертвовали более 3 млн на нужды спецоперации. Наибольший вклад - 891 500 рублей - внес коллектив центральной районной больницы.

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Источник — фото из телеграм-канала Сергея Златогорского
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