Приговор: московский суд отложил заседание по делу Белозерцева

22.01.2024 | 14:51

Заседание Измайловского районного суда Москвы, на котором должно было начаться оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, отложено до 25 января.

Соответствующая информация появилась на сайте суда. Новое заседание назначено на 15:00.

Адвокат экс-главы региона Алексей Шуварин подтвердил сетевому изданию «ПензаИнформ», что 22-го числа оглашения приговора не было. Назвать причину защитник затруднился, но уточнил, что все фигуранты дела здоровы.

Ивана Белозерцева, который находится в СИЗО почти три года (с 21 марта 2021-го), обвиняют в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Помимо него, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Шпигели и Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствие завершилось в октябре 2022-го, материалы составили несколько десятков томов. Прокурор потребовал приговорить Белозерцева к 13 годам колонии строгого режима, Бориса Шпигеля - к 12 (тоже строгого), его супругу Евгению и Антона Колоскова - к 9 и 10 годам колонии общего режима соответственно.

Кроме того, в Октябрьском районном суде Пензы сейчас рассматривают иск заместителя Генерального прокурора РФ, в котором тот настаивает на взыскании с Белозерцева, супругов Шпигелей, Колоскова и пяти фирм 9,9 млрд рублей.

На такую сумму были заключены контракты с медучреждениями на поставку лекарств. По мнению надзорного органа, их оформили с нарушением антикоррупционного законодательства, а значит, деньги необходимо вернуть в доход государства.

В ходе одного из заседаний Шпигель и Колосков заявили, что в основе этого административного иска - засекреченные материалы уголовного дела (переписка сторон), которые не должны были передаваться в качестве доказательств в суд.