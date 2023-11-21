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Общество

С Белозерцева, Шпигелей и Колоскова требуют почти 10 млрд

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С бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также главы «Биотэка» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова могут взыскать крупную сумму.

Соответствующий иск заместителя Генерального прокурора РФ поступил в Октябрьский районный суд Пензы 10 ноября и 14-го числа был принят к производству.

Ответчиками по делу также значатся АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», ООО «Биотэк», ООО «БиоСамарФарм», ООО «Интермедфарм» и ООО «Фармация».

В качестве третьего лица выступает Министерство здравоохранения Пензенской области.

Всем ответчикам направлены исполнительные листы, о чем суд уведомил взыскателя. Дело будет рассматриваться судьей Екатериной Шмониной единолично.

В суде сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что процедура еще не начата, и предоставить более подробные данные отказались.

Тем не менее, как стало известно, речь может идти о заключенных за несколько лет контрактах с медучреждениями на общую сумму 9,9 млрд рублей. Если они были оформлены с нарушением коррупционного законодательства, деньги необходимо вернуть в доход государства.

В настоящее время Иван Белозерцев находится в московском СИЗО «Матросская тишина», Измайловский суд рассматривает уголовное дело о взяточничестве. Помимо экс-губернатора, по нему проходят вышеупомянутые супруги Шпигели и Колосков.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Шпигели и Колосков через посредников передали Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство «Биотэку» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

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