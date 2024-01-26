С Белозерцева, Шпигелей и других соответчиков взыскали 8,1 млрд

26.01.2024 | 16:13

В пятницу, 26 января, Октябрьский районный суд Пензы вынес решение по гражданскому делу в отношении экс-губернатора области Ивана Белозерцева, главы ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель, руководителя ОАО «Фармация» Антона Колоскова и пяти фармацевтических компаний.

Суть дела, которое вела судья Екатерина Шмонина, - в заключенных за несколько лет контрактах с медицинскими учреждениями на поставку лекарств на общую сумму 9 млрд 913 млн 729 тыс. 330 рублей. Генпрокуратура РФ посчитала, что они были оформлены с нарушением антикоррупционного законодательства, поэтому деньги необходимо взыскать в доход государства.

В качестве третьего лица выступало региональное министерство здравоохранения. Заседания проводились в закрытом режиме.

Ответчики с предъявленными к ним требованиями не согласились.

В итоге со всех фигурантов в солидарном порядке взыскали 8 млрд 158 млн 102 тыс. 85 рублей 59 копеек.

​«Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области с мая 2015 года по март 2021 года», - уточнили в пресс-службе суда.

Всех вышеназванных лиц объединяет уголовное дело, которое накануне закончил рассматривать Измайловский районный суд Москвы.

Борис Шпигель и Антон Колосков ранее заявили, что, по их мнению, Генпрокуратура подала иск в Октябрьский суд на основании засекреченных материалов уголовного дела, которые не должны были передаваться в качестве доказательств.

По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис и Евгения Шпигели, а также Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство при заключении контрактов на поставку лекарств в медучреждения.

Ивана Белозерцева признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии того же типа и аналогичному штрафу.

Евгении Шпигель назначили наказание в виде 8,5 года колонии общего режима и штрафа в размере более 150 млн рублей, Антону Колоскову - 8,5 года колонии строгого режима и штрафа в размере более 60 млн, Федотову и Маркову - 7,5 года колонии строгого режима.