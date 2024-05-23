Участок дороги на Ново-Терновской перекроют на три дня

23.05.2024 | 12:07

Участок дороги на Ново-Терновской перекроют на 3 дня. Речь об отрезке от улицы Терновского до Алой. Проехать там будет нельзя с 00:00 24 мая до 6:00 27-го числа.

В это время будут проводиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия, объяснили в региональном минстрое.

Ограничение коснется всех видов транспорта.

Водителям предлагают объезжать участок по улицам Алой, Светлой и Сухумской.

Ранее пензенцев предупредили о перекрытии перекрестка Калинина и Красной Горки. С 21:00 24 мая до 17:00 30-го числа там будут ремонтировать теплотрассу.