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Криминал

В московский суд поступила жалоба на приговор Ивану Белозерцеву

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Во вторник, 6 февраля, была подана апелляционная жалоба на приговор Измайловского районного суда Москвы бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.

25 января экс-чиновника приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей. Также Белозерцева лишили наград и орденов, ему запретили занимать государственные должности в течение 10 лет.

Бывшего главу региона, который находился в СИЗО почти 3 года (с 21 марта 2021-го), признали виновным в получении взятки на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

Помимо него, по делу проходили обвиняемыми еще пять человек: Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Борису Шпигелю назначили наказание в виде 11 лет заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей. Его супругу приговорили к 8,5 года колонии общего режима и штрафу в размере более 150 млн, Антона Колоскова - к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере более 60 млн, Федотова и Маркова - к 7,5 года колонии строгого режима.

После оглашения решения суда апелляционные жалобы также поступили от защитников Бориса Шпигеля, Антона Колоскова, Геннадия Маркова.

Кроме того, в Пензе с Белозерцева, Шпигелей и других соответчиков Октябрьский районный суд в солидарном порядке взыскал 8,1 млрд.

​«Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области с мая 2015 года по март 2021 года», - уточнили в пресс-службе суда.

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Источник — фото московских судов общей юрисдикции
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