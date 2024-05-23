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Общество

Пензенцев может удивить Ан-24, летящий на малой высоте

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В четверг, 23 мая, жителей Пензы может удивить низколетящий над городом самолет-лаборатория.

Как пояснил сетевому изданию «ПензаИнформ» директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, это Ан-24 совершает облет радиотехнических средств аэропорта, предназначенных для точного захода воздушных судов на посадку. Высота его полета - около 400 метров.

По состоянию на 11:11:10 Ан-24 уже в воздухе. Он совершит не один заход: сначала выполнит несколько полетов в сторону Шемышейки, затем пролетит над городом на север, развернется над Бессоновкой и отправится обратно.

Однако в маршруте возможны изменения.

«Самолет будет выполнять полет не по плану, а по обстановке», - уточнил Юрий Осколков.

Ранее стало известно, что в сентябре в аэропорту пройдет проверка систем светосигнального оборудования - глиссадных огней. Выполнять ее будет подготовленный экипаж на воздушном судне - лаборатории со специальной аппаратурой. Полеты предполагается проводить в темное время суток.

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